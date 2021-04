Covid, a Trani stabile la curva dei contagi: 270 i casi attualmente positivi

Si mantiene stabile la curva dei contagi a Trani: l'ultimo dato diffuso dal Comune di Trani è di 270 casi attualmente positivi, a fronte dei 269 del 9 aprile.Come annunciato nei giorni scorsi, la Puglia rimarrà in zona rossa: il 49% dei posti letto delle rianimazioni è occupato da pazienti Covid. Tasso di occupazione molto elevato anche per quanto riguarda i reparti di Malattie infettive e Pneumologia: pari al 50 percento, dieci punti sopra la "soglia critica" indicata dal ministero della Salute. Tuttavia, in una lettera inviata al ministro Speranza nelle scorse ore, il presidente Emiliano ha chiesto di «valutare la possibilità che anche gli altri esercizi commerciali (non solo alimentari e beni di prima necessità) possano riaprire, a far data dal 26 aprile 2021, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza».