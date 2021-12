Covid, aumentano ancora i positivi a Trani: 95 casi dopo i rilievi del giorno di Natale

Come era prevedibile sono saliti a 95 i casi di covid a Trani , dai risultati dei tamponi al 26 dicembre: aumento esponenziale del numero dei contagiati laddove l'ultimo dato della Asl Bt relativo al 20 dicembre era di 62 unità, anche se in quel dato era escluso il conteggio degli ultimi giorni che inevitabilmente avrebbe portato ad un aumento non lieve di quel dato numerico relativo ad un periodo pre-natalizio (il 26 ottobre scorso i casi erano 7; il 22 novembre erano saliti a 28, il 10 dicembre 42).Negli ultimi giorni sono stati registrati numerosi nuovi casi, per i quali è arrivata oggi l'ufficialità da parte della Asl