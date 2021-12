Covid, aumentano le prenotazione dei vaccini

Continuano le terze dosi per gli operatori scolastici e forze dell'ordine

Aumentano in tutta la Puglia le prenotazioni dei vaccini anti Covid. Nella giornata di mercoledì 01 Dicembre, sono state registrate oltre 55mila prenotazioni. La media delle prenotazioni totali settimanali è passata da 6.810 al giorno (15nov-21nov) a 18.324 al giorno (22nov-28nov) e ancora a 42.552 al giorno negli ultimi tre giorni (29nov-01dic).Nella Asl Bt ieri sono state somministrate 2537 dosi di vaccino: le terze dosi sono 1983. In particolare sono stati 755 i cittadini con età superiore a 60 anni a ricevere la terza dose di vaccino, 240 coloro che hanno meno di 60 anni. Dall'analisi dei dai inoltre emerge che 438 sono soggetti fragili mentre 201 sono operatori scolastici. La vaccinazione con la terza dose agli operatori scolastici e alle forze dell'ordine, intanto, continua anche con giornate dedicate sabato a Barletta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 e a Trani dove in mattinata la vaccinazione si terrà presso gli istituti scolastici e il pomeriggio nella sede dell'ufficio di igiene.