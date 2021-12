Covid, dal 16 dicembre partono le vaccinazioni per bambini fra i 5 e gli 11 anni

nello studio del loro pediatra di famiglia;

a scuola, in orario extra scolastico. Il luogo, il giorno e l'orario delle sessioni vaccinali verranno comunicati alle famiglie dai dirigenti scolastici. Ogni bambino sarà accompagnato da un genitore (o da un familiare purché in possesso di delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari), munito del modulo di consenso informato compilato e sottoscritto da entrambi i genitori o dai tutori o affidatari.

dai Centri Specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia che li hanno in carico;

dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati i pazienti pediatrici;

dai Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori;

dai Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio, per i pazienti pediatrici in ADI/ADP e non deambulanti.

«Dal 16 dicembre partiranno in Puglia le vaccinazioni anticovid dei bambini della fascia di età 5-11 anni. I bambini di 5-11 anni potranno ricevere la prima dose:Lo studio del Pediatra così come la Scuola sono luoghi familiari, sicuri e confortevoli per i bambini e per i loro genitori. Per questo sono stati scelti, perché ritenuti idonei a gestire in modo ordinato e tempestivo la campagna vaccinale anti-Covid». A dichiararlo è il presidente della Regione, Michele Emiliano.«Massima priorità ai bambini di 5-11 anni con fragilità, immunocompromessi o con disabilità grave. A loro la vaccinazione anticovid verrà assicurata, tramite chiamata attiva:Un grazie speciale al personale sanitario e di protezione civile che, insieme a tutti gli uffici, è al lavoro anche nei giorni festivi per fare in modo che la macchina organizzativa funzioni al meglio. E grazie anche a tutti i pediatri e al mondo della scuola per il fondamentale contributo alla campagna vaccinale».