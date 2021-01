Covid, diversi casi alla Beltrani: chiusa un'ala per sanificazione

Il covid non arresta la sua corsa e così dopo il caso della docente positiva alla scuola De Amicis ora è la volta della scuola Beltrani dove si registrano nuove positività.Per tale ragione, già a partire dalla giornata di ieri, sono state effettuate le operazioni di sanificazioni ed è stata disposta la didattica a distanza sia per gli insegnanti che per gli studenti. Immediatamente avvertita la Asl, sono scattate le previste e necessarie misure di controllo e prevenzione, con l'isolamento fiduciario a casa dei bambini e dei docenti.L'ala mensa, secondo quanto disposto dal dirigente scolastico, rimarrà chiusa per attività di sanificazione: si potrà ritornare sui banchi lunedì 16.Tutti gli altri hanno fatto ritorno sui banchi già a partire da oggi.