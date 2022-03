Covid e commercio, a Trani il punto in una conferenza di Confesercenti

Palmino Canfora, presidente Confesercenti Provinciale B.A.T.

Mario Landriscina, direttore Confesercenti Provinciale

Francesco Petruzzelli, coordinatore FIEPeT Confesercenti Provinciale B.A.T.

Tommy Leonetti, coordinatore FISMO Confesercenti Provinciale B.A.T.

Nicola Caiella, coordinatore Anva Confesercenti Provinciale B.A.T.

La Confesercenti Provinciale BAT convoca per venerdì 4 marzo alle ore 17 presso Centro Servizi D. Di Tondo Sistema Confesercenti in via Malcangi 197 a Trani una conferenza stampa per evidenziare problematiche e criticità riscontrate dai gruppi dirigenti FIEPeT (Federazione Italiana degli Esercenti pubblici e Turistici), F.I.S.MO (Federazione Italiana Settore Moda) e dallA.N.V.A. (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti).In particolare l'obiettivo è puntato sulle conseguenze economiche del perdurare dell'Emergenza Omicron sui settori del Turismo, Pubblici Esercizi, Moda e Ambulante.L'SOS lanciato dalle categorie riguarda: l'andamento negativo delle vendite a saldo; il mancato rinnovo delle autorizzazioni degli operatori sulle aree pubbliche e dei balneari; la comunicazione sulla variante Omicron improntata sulla paura e dei suoi effetti che non fa bene al settore commercio; assenza di ristori; arrivo di costi arretrati da pagare; aumento di energia elettrica, gas e benzina e la pericolosa disaffezione dei consumatori ad utilizzare i tradizionali canali di vendita, preferendo quelli on-line.Alla conferenza stampa "SOS Imprese turistiche, Commercianti settore moda e Ambulanti. Chi ascolta le loro esigenza? parteciperanno i rappresentanti delle categorie di Confesercenti BAT:Modera: Antonella Loprieno Giornalista.