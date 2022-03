Covid, nell'Asl Bat il 61% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Nella Asl Bt sono state somministrate complessivamente 858.185 dosi di vaccino: 325.405 prime dosi, 312.745 seconde dosi, 220.033 terze dosi. In termini percentuali l'89% della popolazione dai 5 anni in su ha fatto la prima dose, l'86% ha fatto la seconda dose mentre il 61% ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose.La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8%, 15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5%. Il 44% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 74% (+4% della media nazionale).In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.540, su un totale di 1.788.776 pari al 94%