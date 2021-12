Covid: oggi un ringraziamento pubblico ai volontari e alla Protezione Civile

I numeri dei contagi nella pandemia sono ancora alti ma sicuramente, grazie ai vaccini, non paragonabile per drammaticità a quanto accadeva nella prima ondata del covid.Protagonisti al servizio della comunità sono stati operatori sanitari, volontari, associazioni cittadine di protezione civile.Ebbene, l''hub vaccinale di via Superga accoglie oggi alle 17.30 una cerimonia di ringraziamento pubblico da parte delle Istituzioni locali rivolto alle associazioni cittadine di Protezione Civile ed a tutti i Volontari impegnati attivamente nelle attività di emergenza coronavirus durante la prima ondata della pandemia