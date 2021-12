Covid, salgono a 42 i casi di persone attualmente positive in città

Sono saliti a 42 i casi di pazienti attualmente positivi al Covid nella nostra città: si tratta di un dato che vede in netta risalita la curva dei contagi a Trani, tenuto conto che nel precedente aggiornamento, che si riferiva al 22 novembre scorso, erano in numero di 28 unità, mentre sul finire del mese di ottobre, esattamente il 26 ottobre scorso, il dato ufficiale comunicato dalle autorità era di soli 7 casi.Mentre continua la campagna vaccinale, come misura precauzionale, nei giorni scorsi il Comune di Trani ha emesso una ordinanza che obbliga i cittadini ad indossare all'aperto la mascherina in alcune strade del centro storico e aree mercatali o di grande affluenza nel corso di questo periodo di festività.