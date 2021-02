Covid, Tullio Bertolino: «Il Tribunale di Trani ha retto bene all'emergenza sanitaria»

«Scorrendo i dati contenuti nella relazione del Presidente della Corte d'Appello di Bari, Franco Cassano, che fotografa la situazione giudiziaria nel distretto di Bari, ci si può rendere conto che il Tribunale di Trani ha retto bene all'emergenza sanitaria che altrove ha letteralmente paralizzato l'attività della Giustizia».Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trani, Tullio Bertolino, esprime la sua soddisfazione per un risultato ottenuto «solo grazie alla collaborazione puntuale e alla reciproca buona volontà da parte di tutte le componenti in causa. Certo, i problemi non sono mancati, ma era davvero un'emergenza di proporzioni inimmaginabili. Per cui vi era il serio rischio del default del sistema. Invece, la disponibilità del Presidente del Tribunale, del Procuratore Capo, di quasi tutti i magistrati, del personale giudiziario e la pazienza e la determinazione degli avvocati, hanno consentito di mettere in campo buone pratiche capaci di arginare l'emergenza».Naturalmente non tutto poteva filare liscio, anche per la struttura stessa dei procedimenti. «I meccanismi previsti nei protocolli stilati con i vertici del Tribunale e della Procura -rimarca il presidente Bertolino - si sposavano più facilmente con la procedura del processo civile, dove l'utilizzo degli scritti è prevalente rispetto alla necessità della presenza. Più complicata la gestione dei processi penali, dove è stato necessario uno sforzo maggiore da parte dell'Avvocatura per trovare il giusto equilibrio ed evitare il blocco del sistema».A ciò si aggiunga anche l'atavico ritardo infrastrutturale del sistema delle telecomunicazioni del Paese. «Questa emergenza -conferma il rappresentante degli avvocati del Foro di Trani – ha messo a nudo il ritardo dell'Italia nell'approntare un sistema informatico e delle telecomunicazioni digitali che sia all'altezza dei tempi e delle esigenze. Fin quando si tratti di prevedere un collegamento telematico in video-conferenza tra due persone va tutto bene. Ma quando in teleconferenza i soggetti coinvolti diventano 5 o più, il sistema va in crisi e i tempi si allungano, rischiando di far slittare udienze e decisioni».«Apprezzabile – aggiunge l'avvocato Bertolino – il riferimento del Presidente della Corte d'Appello ai problemi di edilizia giudiziaria a Trani. Problemi che ci affliggono da decenni e che rendono sempre più urgente lo sblocco della situazione di Palazzo Carcano. Quella struttura, a pochi metri da Palazzo Torres, consentirà al Tribunale di Trani di avere a disposizione gli spazi necessari per le esigenze di giustizia del nostro Foro».«I problemi non mancano e non sono mancati – conclude il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino – ma il Tribunale di Trani è tra quelli che non solo in Puglia ha retto meglio all'impatto con l'emergenza covid-19. Ed è giusto che gli avvocati di questo Foro ne siano orgogliosi. Tutto può essere migliorato, ma il raffronto con ciò che avviene altrove deve far comprendere che la strada tracciata era quella giusta».