Crepa sul ponte di via Istria, a breve il rifacimento del manto stradale per evitare infiltrazioni

«A seguito della segnalazione di Traniviva circa la crepa che è parsa allargata sul ponte di via Istria, ho effettuato un sopralluogo con un esperto dell'ufficio tecnico del Comune per verificare l'effettiva natura di tale situazione creatasi e quindi eventualmente poter rassicurare i residenti». A parlare è il consigliere di opposizione Pasquale de Toma che questa mattina si è recato personalmente sul posto per constatare da vicino la pericolosità della crepa.«Il geometra - prosegue De Toma - ha constatato che si tratta di un assestamento nel punto dove i blocchi di cemento che compongono il ponte si congiungono e ha comunque rilevato che da una tale crepa può entrare una quantità d'acqua che col tempo potrebbe creare problemi e che quindi saranno previsti lavori atti a ripristinare il manto stradale in modo da evitare infiltrazioni, anche perché i lavori attualmente in corso per l'ampliamento della ferrovia unito al continuo passaggio di mezzi pesanti, possono, a causa delle consequenziali vibrazioni, provocare un ulteriore allargamento delle crepe stesse».