Cresce l'attesa per il mercato del 3 aprile a Trani

Cresce l'attesa per il mercato domenicale, festivo, del 3 aprile nella città di Trani. Un evento inusuale che potrebbe rappresentare un segnale positivo in questo clima di profondo rosso che sta continuando a mettere in crisi definitiva l'intero comparto del commercio sulle aree pubbliche.Un mercato, quello del 3 aprile prossimo, che secondo i richiedenti potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno visto l'elevato numero di mercati persi anche a causa delle avverse condizioni meteo.Impegno e dedizione, dunque, da parte dell'Associazione di Rappresentanza, richiedente, CasAmbulanti il cui Responsabile Savino Montaruli ha dichiarato: "Domenica a Trani si svolgerà questa edizione domenicale di recupero del mercato che non ha potuto svolgersi il primo febbraio. Abbiamo già presentato un'ulteriore istanza per il recupero dell'altro mercato certificato nullo l'8 febbraio 2022.A tal proposito abbiamo già presentato richiesta di recupero per il giorno domenica primo maggio 2022. Come vedete – continua il sindacalista pugliese, gli operatori continuano ad investire nelle proprie attività sperando di uscire da questo momento buio di crisi persistente. Tentare di creare ulteriori opportunità lavorative, per tutti e non per pochi, è un compito fondamentale del nostro sodalizio. Quella di domenica primo maggio 2022 è stata altresì individuata quale giornata di recupero del mercato che, sempre a causa delle avverse condizioni meteo, vento forte e pioggia, non ha potuto svolgersi a Santeramo in Colle nella giornata di giovedì 31 marzo 2022" – ha concluso Montaruli.