Auto
Auto
Attualità

Crescere senza perdere identità: il caso Guidi Car

Impegno costante sul piano ambientale e social

Trani - martedì 24 febbraio 2026 11.55
Nel mercato automobilistico attuale, la crescita non coincide necessariamente con l'espansione incontrollata. Per molte realtà strutturate, oggi, crescere significa saper governare la complessità, mantenendo riconoscibile la propria identità anche in un contesto in continua trasformazione. Il caso di Guidi Car si colloca esattamente in questa prospettiva.

Attiva dalla seconda metà degli anni Cinquanta, con origini a Lucca, l'azienda ha attraversato fasi molto diverse del settore automotive italiano. Dal consolidamento del mandato Mercedes-Benz a partire dal 1969, fino alla nascita formale di Guidi Car nel 1979, il percorso si è sviluppato attraverso scelte progressive, senza salti improvvisi. Il passaggio generazionale degli anni Ottanta ha rafforzato questa impostazione, trasformando l'impresa in un'organizzazione capace di strutturarsi come Gruppo.

Negli anni Novanta e Duemila, l'estensione dell'operatività verso Massa-Carrara, La Spezia e successivamente l'area di Pistoia ha ampliato la presenza territoriale tra Toscana e Liguria. Aperture come Montecatini Terme, Guamo e Viareggio, fino al polo di Chiesina Uzzanese inaugurato nel 2020, hanno accompagnato un'evoluzione non solo geografica, ma anche organizzativa. Il 2023 segna un ulteriore passaggio, con la fusione tra Guidi Car e Volauto in un'unica azienda, mantenendo Volauto come brand commerciale Volkswagen.

Oggi, la rete del Gruppo opera in città come Lucca, Viareggio, Guamo, Massa, Carrara, La Spezia e Chiesina Uzzanese, con un modello che integra vendita, assistenza e consulenza. L'elemento distintivo non è la sola ampiezza dell'offerta, ma la capacità di renderla leggibile e accessibile. La presenza di officine autorizzate e di un sistema post-vendita strutturato consente una gestione diretta delle esigenze del cliente, riducendo dispersioni e passaggi intermedi.

Un ambito in cui questa impostazione emerge con particolare chiarezza è quello dell'usato certificato e della pronta consegna. Accanto alle vetture nuove, Guidi Car propone un parco selezionato di auto immediatamente disponibili, come Mercedes-Benz GLC, GLA e Classe A, Volvo XC40 e XC60, oppure modelli Volkswagen come Golf, Polo, Taigo e T-Roc. Soluzioni pensate per chi cerca tempi rapidi, ma non intende rinunciare a garanzie, controlli e supporto nel tempo.

La digitalizzazione supporta questa logica senza sostituirla. Gli strumenti tecnologici adottati dal Gruppo hanno l'obiettivo di semplificare i processi, migliorare la gestione dei contatti e rendere più fluida l'esperienza complessiva. I riconoscimenti ottenuti in ambito digitale negli ultimi anni sono il risultato di un utilizzo funzionale della tecnologia, integrata in un'organizzazione già strutturata.

Accanto all'attività operativa, Guidi Car mantiene un impegno costante sul piano ambientale e sociale. L'utilizzo di impianti fotovoltaici e la raccolta differenziata nelle sedi si affiancano a progetti di riforestazione urbana sviluppati insieme a Talea, organizzazione attiva nella tutela e nel riequilibrio del verde nelle città (in cui l'azienda è attiva). Prosegue inoltre il sostegno al progetto di Play Therapy dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Insomma, crescere senza perdere identità significa, per Guidi Car, continuare a evolvere mantenendo coerenza. Un equilibrio tra struttura, territorio e servizio che consente al Gruppo di restare riconoscibile anche in un mercato in costante cambiamento.

PUBBLIREDAZIONALE
  • Motori
Altri contenuti a tema
Noleggio auto a breve termine a Barletta: la soluzione ideale per il weekend e le feste Speciale Noleggio auto a breve termine a Barletta: la soluzione ideale per il weekend e le feste Approfondimento in collaborazione con Dibenedetto Automotive
Fa tappa a Trani l'evento "Stelle in Puglia", con le auto d'epoca Mercedes Eventi e cultura Fa tappa a Trani l'evento "Stelle in Puglia", con le auto d'epoca Mercedes Oggi al via gli appuntamenti partendo da Andria
I 5 aspetti da considerare nella scelta dell’auto usata Speciale I 5 aspetti da considerare nella scelta dell’auto usata Da dove cominciare e cosa valutare per scegliere al meglio: i consigli di Ariel Car
Automotive Campanile protagonista a “Fatti ad Arte”, ecco la puntata completa Speciale Automotive Campanile protagonista a “Fatti ad Arte”, ecco la puntata completa Dalla sede storica di Canosa di Puglia alla più nuova a Barletta, l’approfondimento condotto da Alina Liccione
Motori ed eccellenza, Automotive Campanile protagonista del programma “Fatti ad Arte” Speciale Motori ed eccellenza, Automotive Campanile protagonista del programma “Fatti ad Arte” L'azienda con sede a Canosa di Puglia e a Barletta è tra le 12 eccellenze che saranno raccontate nella trasmissione di Telenorba
Harley Davidson, che passione! Vita di città Harley Davidson, che passione! A Trani per una gita fuori porta i gruppi provenienti da Roma e Bari
Maldarizzi Automotive al primo posto per il Service Jeep Speciale Maldarizzi Automotive al primo posto per il Service Jeep Il dealer del sud Italia è risultato essere il miglior concessionario per la soddisfazione del cliente in ambito post-vendita
Toyota Yaris Cross Hybrid, provala da Didiauto2 Speciale Toyota Yaris Cross Hybrid, provala da Didiauto2 Scopri le performance della gamma Toyota questo weekend, sabato 11 e domenica 12 marzo
Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
24 febbraio 2026 Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
24 febbraio 2026 Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
"Sistema Trani ", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
24 febbraio 2026 "Sistema Trani", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
24 febbraio 2026 La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
Le "Caterinette del Cuore ": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
24 febbraio 2026 Le "Caterinette del Cuore": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede
24 febbraio 2026 Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede
Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale
24 febbraio 2026 Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.