Croce Bianca Trani : ampia adesione dei tranesi per il primo screening multiplo in occasione del centenario

Il servizio di screening durerà per tutto il 2022, ogni ultimo sabato del mese: le prenotazioni per il giorno 26saranno già possibili a partire dal giorno 21 febbraio.



Il desiderio, come ha sottolineato nell'intervista rilasciata a Traniviva il presidente Elio Loiodice, è di celebrare questa importante ricorrenza non soltanto attraverso le varie manifestazioni che a partire dal prossimo mese si presenteranno alla cittadinanza per raccontare e far conoscere la storia della Croce Bianca , ma soprattutto attraverso la dimostrazione dell'impegno continuo al servizio del cittadino di questa associazione di volontariato, che ha un valore storico che si perpetua da cento anni e si proietta al futuro col medesimo spirito.



Le associazioni presenti che hanno collaborato per lo screening multiplo in con la Croce Bianca di Trani sono state: il Lions club Trani Ordinamenta Maris, presidente dottoressa Elena Mucci ; Lifhe - Lions for Health, presidente Alessandro Mastrorilli; Un Sogno per gli Anziani, organizzazione di volontariato con il presidente Cosimo Nenna , per la sua professione di infermiere anche nelle vesti di assistente alle operazioni di screening diabetologico.



I medici che hanno effettuato gli screening sono stati la dottoressa Nica Ferri del Lions Club Lifhe di Bari, l'audiometrista Giorgio Pagnotta e l' oculista dott. Mario Di Falco.

Social Video 3 minuti 100 anni di Croce Bianca

Hanno risposto molti cittadini alla possibilità di effettuare lo screening multiplo organizzato dalla Croce Bianca insieme ad altre associazioni di Trani, coinvolte in questa operazione di presenza sul territorio cittadino per celebrare il centenario della associazione attraverso un servizio di prevenzione e monitoraggio della salute.