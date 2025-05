Crolla cornicione in via Dalmazia: intervento immediato della Polizia Locale

Nella tarda mattinata di oggi, un cornicione è parzialmente crollato in via Dalmazia a Trani, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Fortunatamente, non si registrano feriti. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza l'area, delimitandola con nastro segnaletico e avviando le prime verifiche strutturali.Questo episodio si aggiunge a precedenti simili nella città, come il crollo di un cornicione in viale Spagna lo scorso marzo, dove fortunatamente non ci furono feriti, ma fu necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dello stabile.