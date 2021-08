Cumuli di rifiuti, il risveglio da incubo in via Gisotti

Cumuli e cumuli di rifiuti. Succede ancora una volta presso l'isola mobile in via Gisotti: lo spazio dove dal lunedì al sabato gli operatori dell'Amiu sono a disposizione per la raccolta differenziata il lunedì mattina come spesso accade è sommerso da cumuli di buste di rifiuti.Che siano ben riposti nelle buste in maniera precisa non fa differenza, è il caso di dire: la domenica le isole ecologiche restano chiuse e il sacrificio di resistere per un giorno a tenere sul proprio balcone i rifiuti che non si è fatto in tempo a conferire nei contenitori delle proprie abitazioni è un segno di civiltà che dovremmo imparare tutti. Evidentemente ancora molti cittadini non riescono a comprendere delle semplici e basilari regole: il risultato è questo scempio.