Da Andria alla Florida e ritorno: Francesco Mucci imprenditore negli Usa che celebra la Puglia

Ci sono storie che superano il tempo e le distanze, fili invisibili che legano indissolubilmente persone e luoghi. Quella di Francesco Mucci è una di queste: partito da Andria con un sogno nel cuore, ha conquistato il palato degli americani grazie alla sua passione per la gastronomia italiana. Ora è tornato nella sua amata Puglia ed ha scelto il Monastero di Trani per celebrare l'unione con la amata dominicana Yimerfi.Francesco Mucci non è solo un imprenditore di successo, ma un autentico ambasciatore della cultura culinaria italiana: partito da Andria, dopo la formazione in Emilia-Romagna ha deciso di attraversare l'oceano per approdare in Florida, dove ha aperto e gestito diversi ristoranti. Il suo vero trionfo arriva con "Bombolo Biscotti", un brand nato a Sarasota che ha conquistato gli USA con i suoi biscotti artigianali dal sapore autentico. Il successo lo ha poi portato ad Atlanta, dove ha aperto una bakery di eccellenza, diventando un punto di riferimento per gli amanti della tradizione italiana."Tornare nella terra d'origine non è solo un ritorno fisico, ma un viaggio emotivo e culturale" ha detto Francesco, commosso con la novella sposa e i numerosi ospiti italo americani presenti, commossi dalla bellezza del panorama storico e naturale e dalle note della Banda della Città di Trani "Pietro Mascagni" che ha omaggiato i presenti con gli inni nazionali, regalando un'atmosfera di festa.Con il suo talento e la sua dedizione, Francesco Mucci ha dato onore alla sua origine: "Perché chi lascia la Puglia, spesso, non la lascia mai davvero".