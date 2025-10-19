Trani, prosegue "Un mondo che scompare": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna

C'è ancora tempo per immergersi nelle potenti immagini di "Un mondo che scompare". Prosegue con successo al Monastero di Colonna la mostra del fotografo naturalista di fama internazionale, inaugurata lo scorso 10 ottobre. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Forme, non è solo un'esposizione di altissimo livello, ma anche il simbolo di un profondo gemellaggio culturale tra Trani e la città ligure di Camogli, entrambe "perle del mare".La mostra principale raccoglie gli scatti più significativi di Gaiotti, frutto di un decennale lavoro di ricerca negli angoli più remoti del pianeta, dalle distese artiche alle foreste pluviali. Le sue fotografie, pubblicate anche da testate come National Geographic, sono una testimonianza diretta e potente sulla crisi climatica e sulla fragile bellezza degli ecosistemi a rischio.Per chi non l'avesse ancora visitata, l'occasione è imperdibile. All'interno del chiostro del Monastero è allestita anche l'esposizione parallela "Camogli Nascosta. Fede, arte e tradizione", che racconta gli angoli più intimi del borgo ligure. Questo dialogo artistico si estende inoltre in altri luoghi simbolo della città di Trani (Palazzo di Città, Biblioteca Comunale, Palazzo Beltrani e alcuni istituti scolastici), dove sono esposte opere dedicate a Trani delle fotografeLe due esposizioni principali, "Un mondo che scompare" e "Camogli nascosta", sono ospitate presso il Monastero di Colonna di Trani e resteranno visitabili, ad ingresso gratuito, fino a lunedì 10 novembre 2025. Questi gli orari di apertura al pubblico: Venerdì: dalle 16.00 alle 20.00, Sabato e Domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00