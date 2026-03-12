monastero
Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani

Gli organizzatori della Gest Maggi fermano l’iniziativa dopo la revoca del patrocinio comunale e i controlli durante il secondo evento

Trani - giovedì 12 marzo 2026 12.00
La società Gest Maggi Srl ha annunciato l'interruzione della rassegna "Day Time – Sundays at the Monastery", il progetto culturale organizzato negli spazi esterni del Monastero di Santa Maria di Colonna. La decisione è stata presa nella serata di mercoledì 11 marzo a seguito, spiegano gli organizzatori, di «un clima non favorevole alla prosecuzione dell'iniziativa». Tra i motivi indicati ci sono la revoca del patrocinio comunale da parte del Comune di Trani dopo il primo appuntamento – patrocinio concesso a titolo gratuito e senza contributi economici – e i controlli effettuati durante il secondo evento.

Nonostante ciò, la rassegna aveva registrato nelle prime due domeniche una partecipazione molto ampia di pubblico, con un'affluenza paragonabile a quella dei mesi estivi e con ricadute positive per ristoranti, locali e attività del centro cittadino. L'iniziativa aveva inoltre l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi storici più suggestivi della città, permettendo a cittadini e visitatori di riscoprire il monastero attraverso musica, arte, artigianato e street food.

Il progetto aveva coinvolto numerose associazioni, artisti, espositori e operatori del territorio, dando vita a un articolato programma di attività nel corso dell'intera giornata e generando opportunità di lavoro per decine di persone. Pur esprimendo soddisfazione per il riscontro ottenuto nei primi due appuntamenti, gli organizzatori sottolineano il rammarico per quella che considerano un'occasione mancata di valorizzazione culturale, turistica ed economica per la città. La società fa sapere infine che il progetto "Day Time" non si fermerà: la rassegna proseguirà nelle prossime domeniche in un'altra location e in un altro Comune.
