«Da città al verde a città verde»: la denuncia del consigliere Andrea Ferri

«Uno slogan elettorale è anche una promessa e dalle foto direi che la promessa è stata mantenuta. I marciapiedi e le intersezioni stradali sono piene di queste erbacce». Lo dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri.«Sembra una città abbandonata ed è un'immagine in netto contrasto con l'attività privata che sta investendo. Non comprendo (sarà un mio limite) perché questa manutenzione non sia svolta con regolarità dalla nostra municipalizzata AMIU nonostante prevista dal contratto di servizi come riportato dal articolo 10.1 della Relazione tecnico illustrativa dei servizi di igiene urbana nel Comune di Trani (che ha sostituito la precedente approvata nel 2017).Il servizio prevederebbe "Diserbo stradale di carattere manuale-ordinario compresa l'eliminazione di piante a crescita spontanea dalle zanelle e dai marciapiedi ad opera degli operatori addetti alle operazioni manuali".Paradossalmente quando questa indecenza sarà sanata con un'attività del tutto ordinaria, ve la venderanno come un atto d'attenzione e amore verso Trani e qualcuno ringrazierà anche!».