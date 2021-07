Da "Luna di Sabbia" a cantautore: disponibile il primo singolo di Alessandro Aruta

Si chiama "La mia dimora" ed è il singolo del musicista e cantautore Alessandro Aruta che anticipa l'uscita dell'album "Tempo e rimedi". Chitarrista, napoletano, classe '79, il nome di Alessandro Aruta è legato a quello della città di Trani perché per un certo periodo è stato il proprietario della libreria Luna di Sabbia in via Mario Pagano, prima del suo trasferimento con a Milano.Di formazione classica, Alessandro si avvicina allo strumento elettrico suonando in diverse formazioni fino a fondare nel 1999 i Noises Off, una band rock-alternative dal sound tipicamente britannico , e con la quale ha calcato i palchi di Napoli e provincia. La prima "famiglia", il primo "amore". Per molti anni è stato lontano dalla scena musicale alla ricerca del suo stile. Ha studiato jazz, blues, Bossa Nova, e alla fine, inseguendo nuove sonorità e armonie, ha rimesso insieme i pezzi di una vita spesa a costruire la sua identità musicale. Ne è uscito fuori il suo sogno: scrivere le canzoni che fanno parte del suo primo album da solista. "Tempo e rimedi", questo è il titolo, è una ricerca stilistica, un viaggio tra i generi musicali che hanno portato alla sua nascita. Ballate che raccontano del mondo di Alessandro, di come ha vissuto i momenti difficili degli ultimi tempi, ma soprattutto che invitano alla libertà, alla ricerca della dimora che ciascuno porta in sé, ad amare incondizionatamente e a non smettere di inseguire i propri sogni. Lasciando che il tempo trovi i rimedi alle false partenze e alla difficoltà.È possibile ascoltare il singolo sulle maggiori piattaforme di musica in streaming ( click qui).