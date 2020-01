Da Luna di sabbia lo scrittore e giornalista romano Paolo Di Paolo

Giovedì 23 gennaio, ore 19:00, presso la libreria Luna di sabbia (via Mario Pagano, 193), lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, dialogherà con il critico e saggista Vito Santoro, a proposito del suo nuovo romanzo: "Lontano dagli occhi", edito da Feltrinelli. Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all'inizio degli anni ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Con questo suo nuovo libro Di Paolo ha inteso fare una dichiarazione d'amore al potere della letteratura, alla sua capacità di avvicinare verità altrimenti inaccessibili.Questo con lo scrittore romano - di cui ricordiamo, tra gli altri, i romanzi "Dove eravate tutti" (2011; Premio Mondello e Super Premio Vittorini), "Mandami tanta vita" (2013; finalista Premio Strega), "Una storia quasi solo d'amore" (2016) - è il secondo appuntamento del ciclo di incontri letterari "Scrittori nel tempo", a cura di Vito Santoro e del team della libreria "Luna di sabbia".A seguire, venerdì 31 gennaio, ore 19:30, Cristò Chiapparino ("La meravigliosa lampada di Paolo Lunare", TerraRossa edizioni).Ingresso libero.