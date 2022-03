Da oggi l'hub vaccinale di Trani aperto solo due volte alla settimana

A partire da oggi, lunedì 14 marzo, cambiano gli orari vaccinali dell'hub di Trani in via Superga che resterà aperto il lunedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.Chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli hub nel mese di marzo sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub vaccinali nelle giornate di apertura indicate.