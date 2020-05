Da oggi riapre la Villa comunale di Trani

Ecco le regole da rispettare per l'accesso. Massimo 150 persone per volta

A partire da oggi riapre la villa comunale con le seguenti modalità (in vigore fino al 31 luglio): L'orario di apertura stabilito è il seguente: dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 22. Sarà garantita l'apertura dei bagni in entrambe le fasce orarie. La capienza massima delle persone che vi potranno accedere è di 150, così stabilita al fine di garantire i distanziamenti interpersonali anche nell'utilizzo delle seduteE' fatto obbligo di utilizzo di mascherine per i fruitori degli spazi tranne che per i "runners".E' consentito l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche di famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M del 17 maggio 2020.Con riferimento al numero delle persone nonché agli orari vengono fatte salve le disposizioni relativamente all'attività di ristorazione collocata all'interno della villa comunale.