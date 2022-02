"Da rifiuto a risorsa": quattro progetti per il miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata

Altri quattro progetti di Trani stanno per essere candidati a finanziamento nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR per l'economia circolare e nello specifico nell'ambito dei fondi destinati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.La Giunta Comunale ha approvato il progetto denominato "Da rifiuto a risorsa" che consta di 4 proposte differenti per un importo totale di oltre 800 mila euro. Le prime tre proposte sono finalizzate al miglioramento ed alla meccanizzazione ed alla diffusione di buone pratiche di riduzione della raccolta e corretta differenziazione dei rifiuti attraverso l'allocazione in città di attrezzature e relativo materiale (ecocompattatori e distributori di buste per raccolta), nonché nella dotazione di sistemi software e hardware per la gestione telematica dei dati di raccolta differenziata di rifiuti da finalizzare anche alla tariffazione puntuale. La quarta proposta riguarda la realizzazione di un CCR (centro comunale di raccolta differenziata) in contrada Gesù Maria.Considerata l'intervenuta proroga di un mese dei termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l'economia circolare, l'Amministrazione sta valutando la possibilità di candidare anche una quinta proposta calibrata anche in questo caso sul miglioramento del servizio di raccolta differenziata.