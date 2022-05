Da Trani parte il pellegrinaggio per Fatima e Santiago

Si terrà dal 30 luglio al 4 agosto un pellegrinaggio a Fatima e Santiago organizzato dalla parrocchia della Madonna di Fatima di Trani. Il programma prevede anche visite alle città di Coimbra e Lisbona.Un itinerario ricco, intenso dunque, quello proposto per l'occasione, che vivrà i momenti più significativi sia nella prima parte con il suggestivo percorso a piedi (itinerario più breve di 3/4 chilometri) fino al Santuario di San Giacomo di Compostela, sia nella seconda parte con la visita a Fatima del Santuario e dei suggestivi luoghi delle apparizioni della Santa Vergine ai tre Pastorelli, due dei quali, Giacinta e Francesco, sono stati da pochi anni canonizzati.Sarà possibile visitare i luoghi in cui questi ultimi hanno vissuto e vivere un'esperienza unica dal punto di vista culturale e religioso. Si partirà in autobus da Trani per poi raggiungere l'aeroporto di Capodichino a Napoli per poi giungere in Portogallo. La quota di partecipazione è di 1290 euro con anticipo e contestuale prenotazione da versare a padre Carlo o padre Sabino ai quali sarà possibile chiedere ulteriori informazioni al numero 3208206755. La quota comprende viaggio in aereo, spostamenti in pullman, pensione completa, guida e assicurazione. Sono invitati tutti i fedeli, tranesi e non.