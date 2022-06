Da Villa Bini a via delle Forze Armate, in corso le operazioni di sfalcio erbacce a Trani

Sfalci effettuati anche nell'area prolungamento di via Perrone Capano, area di via delle Tufare, via Falcone, via Venezia, nelle aree di pertinenza della strada tra lungomare Mongelli e lido Matinelle, nell'area pertinenziale della chiesa di Santa Maria delle Grazie, su via Martiri di Palermo, via Parini, via Puccini, via Salvemini



Sono in fase di completamento asfalti nelle strade oggetto di appalto con fondi di bilancio comunale (oggi terminata via Badoglio) e che contestualmente Open Fiber sta proseguendo nei ripristino stradali

L'estate è arrivata con largo anticipo, sorprendendo per temperature e anche per il rischio incendio causate dalle erbacce secche che riempiono cogli di strade, campi, aree incolte.In mattinata è stato effettuato l'intervento nell'area di villa Bini ma anche su viale Forze Armate / Via Istria.