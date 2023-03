Dal 17 marzo un convegno promosso dalla Camera dei Giuslavoristi di Trani

Laè lieta di presentare il convegnoIl corso, articolato in 3 sessioni, si terrà dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei giornipresso la Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati in Trani alla Piazza Sacra Regia Udienza n 9.La partecipazione all'evento ha un costo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ed è gratuita per i soci della Camera dei Giuslavoristi di Trani in regola con il pagamento dell'annualità 2023, nonché per coloro che dovessero iscriversi all'Associazione entro e non oltre il 10 Marzo p.v., corrispondendo unicamente la quota annuale pari ad euro 30,00 (euro trenta/00).Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti gli Avvocati iscritti ad uno degli Albi del Distretto di Corte d'Appello di Bari (Trani, Bari, Foggia).La partecipazione al corso è, altresì, gratuita per i Medici Chirurghi iscritti all'Omceo BAT.L'iscrizione dovrà eseguirsi,, mediante invio di richiesta scritta, con allegata contabile del pagamento eseguito, se dovuto, al seguente indirizzo di posta certificata cameradeigiuslavoristitrani@pec.it con indicazione dei seguenti dati anagrafici: nome, cognome, qualifica (Avvocato o Medico), Ordine di appartenenza, e-mail e recapito telefonico.L'evento è accreditato e patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Trani, dalla Fondazione dell'Ordine Forense di Trani, dall'Inps, nonchè dall'Ordine dei Medici della Bat e dalla Casa Editrice DuePuntoZero.Si precisa, infine, che il Corso è dedicato alla memoria del, prematuramente scomparso, sia per la sua autorevole professionalità messa al servizio del Tribunale di Trani, sia per il suo eccellente contributo dato alla formazione degli avvocati, e non solo, anche come relatore proprio nel precedente corso in materia di Atp previdenziale, sempre dalla Camera dei Giuslavoristi di Trani nel 2019.«Il corso – afferma il Presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani– di indubbia rilevanza, interesse ed attualità è il primo di una serie di convegni che unitamente al Direttivo stiamo organizzando per offrire agli iscritti un costante aggiornamento su importanti temi di diritto del lavoro e previdenziale».Qui di seguito il programma:"L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI A DIECI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 445 BIS C.P.C.: DALLA FASE AMMINISTRATIVA AL CONTENZIOSO GIUDIZIALE"in ricordo del Dott. Andrea SinigagliaSALUTI ISTITUZIONALIDott.ssa Angela Arbore - Presidente del Tribunale Di Trani Sezione LavoroAvv. Francesco Logrieco - Presidente dell'Ordine Degli Avvocati Di TraniDott. Benedetto Delvecchio – Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri BATAvv. Rino Lucio Mazzilli – Direttore Scuola Forense TraniAvv. Antonio Bove – Avvocatura INPSAvv. MicheleAlfredo Chiariello - Presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani---------------------------------------------------PRIMA SESSIONE 17 MARZO 2023Biblioteca Storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TraniPiazza Sacra Udienza Regia n. 9 – TRANIInizio lavori ore 16:00Introduce e coordina:Avv. Antonio De Simone – Vice Presidente Camera dei Giuslavoristi di TraniRelatori:Dott. Luca Caputo – Magistrato del Tribunale di Trani sez. lavoroL'ATP nel processo previdenziale: profili di ammissibilità, proponibilità ed interesse ad agire (fase amministrativa e giurisdizionale)Dott. Eugenio Carmine Labella – Magistrato del Tribunale di Trani sez. lavoroLinee guida per la redazione del ricorso per ATPDott. Ivano Caputo – Magistrato del Tribunale di Foggia sez. lavoroPrassi operative ed orientamenti giurisprudenzialiIntervento programmatoAvv. Pierlucio Napoli – Avvocato Giuslavorista del Foro di LecceDibattitoFine lavori ore 19:00------------------------------------------------------------------------------------SECONDA SESSIONE 31 MARZO 2023Biblioteca Storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TraniPiazza Sacra Udienza Regia n. 9 – TRANIInizio lavori ore 16:00Introduce e coordina:Avv. Ambrogia Morgigno – Consigliere Camera dei Giuslavoristi di TraniRelatori:Dott. Marco Massari – Coordinatore regionale medico legale INPS PugliaLinee guida INPS per accertamento degli stati invalidanti e semplificazione dell'accertamento di invalidità e handicap alla luce delle novità introdotte dalla legge 11/9/2020 n. 120Avv. Stefania Pollicoro – Presidente della Camera dei Giuslavoristi di TarantoAssegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità ex lege n. 222/84: prestazioni a confronto, incompatibilità delle prestazioni e diritto di opzione dell'assicuratoDott.ssa Floriana Dibenedetto – Magistrato del Tribunale di Trani sez. lavoroI poteri del giudice in merito alla scelta di rinnovare la CTU anche nell'ambito del giudizio di opposizione ex art.445 bis, comma 6, c.p.c. ovvero di disporre un supplemento peritale in caso di documentato aggravamento ex art.149 disp. att. c.p.c.DibattitoFine lavori ore 19:00------------------------------------------------------------------------------------TERZA SESSIONE 14 APRILE 2023Biblioteca Storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TraniPiazza Sacra Udienza Regia n. 9 – TRANIInizio lavori ore 16:00Introduce e coordina:Avv. MicheleAlfredo Chiariello – Presidente Camera dei Giuslavoristi di TraniRelatori:Dott. Vincenzo Maria Tedesco – Magistrato del Tribunale di Bari sez. lavoroLa compatibilità della trattazione scritta introdotta dall'art.127 ter c.p.c. con il procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c.Dott.ssa Brigida Figliolia - Responsabile UOSVD di neuropsichiatria età evolutiva Asl BATLEGGE 104/1992 in età scolare: presupposti per indennità di accompagnamento e indennità di frequenza (ADHD/DSA)Dott. Nicola D'Introno – CTU del Tribunale di Trani, Specialista in Psichiatria forense e Medicina legaleAspetti medico-legali e Linee Guida per la redazione della CtuDibattitoConsegna targa in memoria del Dott. Andrea SinigagliaFine lavori ore 19:00