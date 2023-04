Dal 4 aprile partono le attività di sanificazione sul territorio

Pulizia ordinaria e straordinaria sul territorio comunale. Trani gioca d'anticipo con una programmazione di interventi di sanificazione che partirà da martedì 4 aprile e che vedrà subito al lavoro, ciascuno per le proprie competenze, Acquedotto e Amiu con interventi nelle caditoie stradali, nelle reti fognarie e, più in generale, sui suoli comunali.L'attività congiunta è stata concordata all'esito di una conferenza di servizi, richiesta dal sindaco della città, Amedeo Bottaro, ed alla quale avevano partecipato Patrizia Albrizio (responsabile del servizio di igiene pubblica della Asl Bat), rappresentanti e tecnici di Amiu, di Acquedotto Pugliese e del settore Ambiente comunale ed i rappresentanti dell'associazione che riunisce gli amministratori di condominio (ANACI).In allegato è possibile visualizzare il programma del primo ciclo di interventi che si protrarrà dal 4 al 27 aprile."Una corretta gestione dell'igiene urbana - spiega il sindaco, Amedeo Bottaro - impone però uno sforzo corale. Gli interventi che abbiamo programmato potrebbero essere vanificati se non integrati da adeguati interventi nelle aree private, in particolare nelle fosse settiche condominiali, nei pozzetti d'ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condominii, dove per altro noi non possiamo intervenire. Ciò che ho scritto sarà contenuto in un'apposita ordinanza di prossima emanazione".