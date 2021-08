Dal 6 agosto accesso a Palazzo Beltrani con green pass

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità per accedere al Palazzo delle Arti Beltrani.Il Green Pass è necessario sia per accedere al museo che per partecipare a qualsiasi tipo di Evento organizzato anche nella Corte Davide Santorsola.Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.