Dal Senato nella circoscrizione del Nord America a Trani: Angela Maria Pirozzi al Consiglio comunale

7 foto Angela Maria Pirozzi

Attualmente Delegata nell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, candidata al Senato nel 2018 nella Circoscrizione del Nord America, oggi Angela Maria Pirozzi decide di candidarsi per il Consiglio Comunale della sua Città, Trani. Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti, dopo una breve parentesi come avvocato, fin dal 1987, matura una notevole esperienza in materia bancaria e finanziaria, dapprima nel Credito Italiano, quindi in Bipop Carire, poi in Banca Popolare di Puglia e Basilicata e, infine, in Unipol Banca dove, dal 2005, dirige la filiale di Trani.Nel 2014 si trasferisce con la famiglia in Canada dove, fino al 2018, è stata Financial Manger di una delle filiali di Ottawa della Bank of Montreal, una delle più importanti banche canadesi. Politicamente impegnata nel PD, è da sempre impegnata nel sociale e, nel 2018 è designata "Group Leader" per l'elaborazione di una proposta di legge, da inserire nel programma elettorale del PD, in tema di "Inclusione e diversità"; attenta alle minoranze, alla Disabilità, ai Diritti Umani e alla parità di genere, collabora con la rivista "The Daily Cases".Nel 2019 rientra in Italia, a Trani, la città che ha nel cuore e dove attualmente lavora come Consulente Finanziario per un primario gruppo bancario italiano."Mi candido perchè vorrei offrire alla mia Città la mia esperienza internazionale e perchè sono convinta che non si può sempre delegare ad altri la responsabilità di progettare il futuro. Non credo di avere la soluzione per ogni problema ma sono molto determinata e sono certa che la rinascita della nostra Città può partire solo da un rilancio del settore economico, con particolare riguardo alla sua vocazione turistica: per questo mi piacerebbe portare a Trani investimenti privati dal Nord America.Gli italo-canadesi, e quelli di origine pugliese in particolare, sono persone fortemente legate alle proprie radici nel nostro Paese, disposti a investire nel loro Paese d'origine. Tuttavia, devono fidarsi del proprio interlocutore e, a me, la loro fiducia, l'hanno dimostrata con le loro 6.753 preferenze nel 2018, quando sono stata candidata al Senato. Auguro davvero il meglio a Trani, qualunque sarà l'esito di queste elezioni, perchè Trani è il posto dove vivo, dove ho scelto di tornare, dove presto tornerà definitivamente anche mio marito e dove vivono i miei figli".