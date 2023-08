Dalla sporcizia agli atti vandalici, ecco come si presenta oggi Parco di via delle Tufare

Quello che poteva diventare un fiore occhiello del quartiere oggi è semplicemente un luogo privo di controlli, sempre più sporco e poco sicuro.

Sporcizia, arredo urbano rovinato dai ripetuti atti vandalici e assenza di controlli. È come si presenta oggi Parco di via delle Tufare, inaugurato nel 2022, opera compiutasi grazie al programma straordinario "Centrare le periferie".Il sindaco Bottaro si era reso molto orgoglioso e felice di questo progetto, affermando anche che avrebbe dato un nuovo volto alla città e avrebbe fatto fare un salto di qualità alla zona. Così non è stato, grazie anche al cattivo senso civico dei frequentanti della zona, che nell'arco di un anno hanno fatto il possibile per rovinare il suddetto parco, grazie ad atti vandalici, ma soprattutto gettando carte di cibarie varie e carte sporche per tutto il parco andando a rovinare l'erba e tutto ciò rendeva unico quel parco. Della grande vastità di terreno verde e ben curato, ormai non è rimasto più niente se non un grande spazio dove poter far giocare i bambini.