Dalle regionali dipende il Governo, Giorgia Meloni a Trani: «A casa mia la democrazia conta»

«Quindici anni fa a Trani c'era unche aveva 141 posti letto e adesso non c'è più. Manca uno sviluppo del, manca il sostegno alle, non c'è aiuto per ilin una delle città più belle del mondo. L'è stata totalmente abbandonata».A gridarlo a gran voce dal porto diè stata ieri la, in tour inper sostenere la candidatura dialla presidenza della Regione e per raccontare i risultati conseguiti dal centrosinistra anche nel Comune della sesta provincia pugliese.«Sono i risultati di– ha detto la Meloni – Del resto, lo racconta il modo in cui stanno conducendo questa campagna elettorale: promesse di assunzione, concorsi indetti a tre settimane dal voto, santini elettorali di Lopalco mandati ai malati oncologici. È una campagna elettorale brutta di una coalizione che sa di non poter vantare dei risultati e quindi ha bisogno di trovare strumenti diversi».«È un gradito ritorno quello di Giorgia a Trani – ha detto il candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia,– La gente presente oggi dimostra come il progetto politico sia quello giusto e quello vincente., c'è voglia di cambiare in Puglia e».Lascia sperare per un esito favorevole l'entusiasmo raccolto in Puglia, dice la Meloni consapevole però checome sostiene da ultimo, invece, il suo alleato di coalizione Matteo Savini,«Io penso che siano vere entrambe le cose – risponde Giorgia Meloni – Chiaramente non veniamo qui per guardare al Governo nazionale, ma per dare una prospettiva diversa a questi territori. Peròquando ci sono milioni di italiani che votano e, nella maggioranza dei casi, votano su amministrazioni governate dal centrosinistra.perché la democrazia alla fine è corrispondenza tra quello che vogliono i cittadini e quello che fa la politica».L'alternativa, dice la Meloni al fianco del candidato al Consiglio regionalee del candidato sindaco, è Fratelli d'Italia che in Puglia è alla guida della coalizione di centrodestra.«La nostra – le parole di– punta ad essere la prima lista del centrodestra con candidati forti e rappresentativi di tutto il territorio. Penso che basterà questo per battere Emiliano».«Raimondo – ha detto la Meloni riferendosi al candidato tranese – è una persona che conosco da tanti anni, è una persona che ha fatto un lunghissimo percorso e credo che nel valore di chi si spende nella militanza politica in un tempo nel quale ci siamo ritrovati i passanti e li abbiamo messi a fare i Ministri pensando che potesse funzionare (e ci siamo accorti che non era così).«Penso – ha concluso Giorgia Meloni – che la competenza, la militanza, l'esperienza facciano la loro parte. Nelle liste di Fratelli d'Italia sono tutti così, vale per Raimondo e per tutti gli altri candidati, quindi chiediamo il sostegno per Fratelli d'Italia per un partito che non tradisce, per un partito che ha una parola sola e per un partito fatto persone che credono in qualcosa».«La mia candidatura – ha aggiunto Raimondo Lima – non nasce con questa campagna elettorale, ma nasce negli anni con un percorso costruito con la comunità provinciale che mi onoro di rappresentare anche in questa campagna elettorale. La mia non è una campagna elettorale campanilistica, solamente per Trani, ma è fatta in rappresentanza di un intero territorio. E oggi Giorgia è venuta qui a dare l'ennesima dimostrazione di vicinanza alla comunità tranese, ma anche provinciale».