Dallo sviluppo della cooperazione locale, nuove opportunità di impresa

Nuove iniziative di studio, ricerca, formazione, aggiornamento professionale in collaborazione tra l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione del Tribunale di Trani e Confcooperative Bari-BAT.Sarà sottoscritto domani, venerdì 15 gennaio 2021, nel corso di un incontro alle 15.30 presso la sede dell'Ordine di Trani (in Via Giuseppe Amorese n. 4 – nell'area ex Lapietra), un accordo che sancisce la collaborazione tra i due organismi con l'obiettivo di promuovere e sostenere il modello cooperativo locale.Saranno presenti il Presidente dell'Odcec Trani, Antonello Soldani ed il Presidente di Confcooperative Bari-BAT, Giuseppe Cozzi.Nel corso dell'incontro saranno illustrati i programmi operativi che concretizzeranno nei prossimi anni la collaborazione tra Ordine e Confcooperative.