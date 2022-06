Daniela Pellegrino nuova responsabile del Sistema Bibliotecario Provinciale

La direttrice della biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani, la dott.ssa Daniela Pellegrino, è stata nominata responsabile del Sistema Bibliotecario Provinciale della Bat: ne dà notizia il consigliere regionale tranese, Debora Ciliento, che sui social commenta: "Ieri sono stata all'incontro tenutosi ad Andria, organizzato dalla Regione Puglia, insieme alle diverse biblioteche della provincia Bat. Rivolgo gli auguri di buon lavoro a tutti, in particolare a Daniela Pellegrino che, in qualità di direttrice della biblioteca di Trani, capofila del Polo biblio museale provinciale, è stata nominata responsabile del SBP (sistema bibliotecario provinciale) Bat".Anche l'assessore alle Cuture del Comune di Trani, Francesca Zitoli, porge le congratulazioni alla dott.ssa Pellegrino: "Grande la nostra Daniela Pellegrino che con grande professionalità riesce a guidare la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio come Polo biblio museale dell'intera provincia Barletta-Andria-Trani".