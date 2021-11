Danneggiata la pedana dell'info point Turenum montata dieci giorni fa

Forse non tutti sanno che "pro loco" è un'espressione latina che significa "a favore del luogo" e che le Pro loco sono associazioni locali nate per la promozione e lo sviluppo del territorio.E meno che meno evidentemente lo sanno, e il contrario non sarebbe un'attenuante perchè ignoranza , inciviltà e violenza gratuita non lo sono mai, gli sciagurati balordi - passi l'espressione - che la scorsa notte hanno preso a calci o chissa con cosa la pedana in legno dell'info point turistico montata solo dieci giorni fa .La sponda di legno della pedana è spaccata, segno di una vera e propria violenza dei colpi inferti alla struttura , quasi una rabbia verso una cosa bella d nuova.E quindi se c'è - tra privati e pubblica amministrazione- uno sforzo di muoversi "a favore del luogo", a favore di Trani, d'altro canto c'è una minoranza, purtroppo però sempre più invadente e pericolosa, che pare remi contro attraverso le su citate ignoranza, violenza e inciviltà. A cui aggiungiamo mancanza di rispetto e di educazione civica, doti in realtà in fase di estinzione purtroppo davvero galoppante.Cosa aggiungere a quanto così evidente ? Nulla. Dopo l'ultimo ponte e il bollettino di episodi che va rimpolpandosi di ora in ora i commenti sono sovrabbondanti, da cittadini e amministratori.Misure per arginare questi fallimenti di una comunità che potrebbe essere un luogo di accoglienza e sicurezza per chi vive e la visita sono ormai indispensabili .