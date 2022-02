Danni maltempo, un albero cade in via Alberolongo a causa del forte vento

Non ha causato fortunatamente danni a cose e persone il grosso albero che ieri, a causa del forte vento, si è staccato finendo a centro strada, in via Alberolongo. Non è del resto la prima volta che a Trani si verificano episodi analoghi a causa del maltempo che in queste ore sta causando non pochi danni in tutta la città ma finora senza gravi conseguenze. Cassonetti dei rifiuti rovesciati, cartelli stradali sradicati e oggetti volanti a causa delle raffiche di vento che sfiorano i 60 km/h: l'invito è quello di prestare massima attenzione.