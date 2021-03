DantAMO tutto l’anno, sabato la cerimonia di premiazione

Sabato 27 marzo, alle ore 18.00, si svolgerà on line su piattaforma Meet, con diretta streaming su fb e il canale You Tube, la Cerimonia di premiazione della I edizione del Concorso DantiAMO tutto l'anno, promosso dal Liceo Scientifico Statale V.Vecchi di Trani per celebrare il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri.Il Concorso, che ha sortito un successo strepitoso per la partecipazione entusiastica di un numero elevatissimo di Scuole secondarie di 1^ e 2^ grado dell' intera Puglia, è stato realizzato in partnership con : il Comune di Trani, la Regione Puglia, l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il Comitato Dante Alighieri, l'Associazione culturale La Maria del porto di Trani, I Dialoghi di Trani, il Distretto Rotary International 2120 (Puglia e Basilicata), i Rotary Club di Andria, Barletta, Canosa, Trani, Valle dell'Ofanto (Margherita – San Ferdinando - Trinitapoli).Alla Cerimonia di premiazione interverranno, per i saluti istituzionali, il Sindaco della Città di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, l'Assessore Regionale alla formazione e lavoro, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, il Dirigente USP Bari, Dott.ssa Giuseppina Lotito, il Governatore del Distretto Rotary International 2120, dott. Giuseppe Seracca Guerrieri, i Partner dell'iniziativa, i componenti della Commissione giudicatrice, i Dirigenti Scolastici delle Scuole partecipanti, i Docenti Referenti e gli studenti aderenti all'iniziativa. La serata sarà impreziosita dalla lectio magistralis Dante e l'Altro. La Commedia e L'Umanesimo di Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, che aprirà scenari originali di riflessione sull'immensa arte del Sommo Poeta.A seguire la proclamazione degli elaborati risultati vincitori all'attento e competente vaglio della Commissione giudicatrice. Si precisa che il Concorso ha previsto due distinte sezioni: una interna riservata agli studenti del Liceo Vecchi e una esterna (Cat. A e B) riservata alle Scuole secondarie di 1^ e 2^ grado della Puglia. Per ogni sezione e categoria sono state individuate quattro diverse tipologie di prodotti: elaborato scritto (poesia o racconto breve) o realizzato con la tecnica del caviardage/Graphic novel; spot/corto amatoriale; poster pubblicitario o brochure/lapbook; scatto fotografico originale.Per ciascuna delle due sezioni, esterna e interna, sarà premiato il primo classificato per ciascuna delle quattro tipologie previste dal regolamento. A tutte le Scuole partecipanti saranno consegnati attestati di riconoscimento e gadget della manifestazione (cartelline, bags logate ecc.), offerti dai Partner. Video, animazioni, photogallery, reading, musica contribuiranno a creare l'atmosfera giusta per vivere il momento conclusivo del Concorso Dantiamo tuttoml'anno, nato dalla volontà del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, e condiviso dall'intera Comunità Scolastica del Liceo Scientifico Statale V. Vecchi di Trani allo scopo di celebrare Dante e la sua perpetua vitalità attraverso la festa della creatività delle Scuole e degli studenti della Puglia intera.