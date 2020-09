Dante letto in lingua straniera da lettori in madrelingua: sabato sera a Trani

La magia dei versi die la bellezza delle lingue straniere nel cuore di. L'appuntamento è per, alle, nei pressi della libreria "", in piazza, a due passi dal porto. Si chiama "" ed è il secondo appuntamento live de "", iniziativa promossa dalla libreria diretta dacon la collaborazione del professordel Dipartimento Lettere Lingue Arte dell'Università di Bari. L'evento segue la splendida serata a bordo del caicco Yasemin Sultan, nel porto di Bisceglie, organizzata a fine giugno. L'evento gode del patrocinio dell'e della collaborazione della sezione di Trani della, oltre alla media partnership di"Le letture di Babele" è un progetto che intende dare risalto alla bellezza delle lingue straniere, dando la possibilità a chi vi partecipa di fruire di un momento di piacevole condivisione. "L'obiettivo", spiega Rosangela Cito, "è quello di esaltare il valore straordinario di ciascuna lingua, intesa non solo come espressione storico-culturale e letteraria di un popolo, ma anche, semplicemente, come espressione sonora, musicale, attraverso la lettura di testi in lingua originale".L'evento di sabato vedrà la partecipazione contemporanea di diversi lettori madrelingua:per il russo,per l'albanese,per il romeno,per il francese,per l'arabo,per l'inglese eper l'italiano. Grazie a loro sarà possibile godere dell'ascolto della lettura in lingue diverse dei medesimi versi danteschi. "Un'occasione unica, mai realizzata prima, di esplorazione e confronto, a scoprire come risuona la voce del sommo poeta nel mondo", aggiunge Rosangela Cito.Condurrà la serata il giornalista di Telenorba