Davide Rondoni e Valeria Spagnuolo alla Locanda del Giullare: "La poesia, l'altra voce del mondo"

Mercoledì 7 giugno alle 20.30 avrà luogo l'ultimo incontro in programma con la presentazione di un progetto che vede coinvolti da un lato uno dei più grandi rappresentanti del mondo della Poesia e della Cultura in Italia, Davide Rondoni, nominato recentemente dal Governo Presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco (le cui reliquie saranno a Trani in occasione dei festeggiamenti di San Nicola Pellegrino il prossimo mese di luglio); dall'altro Valeria Spagnuolo che all'età di 18 anni, a causa di un grave problema uditivo, ha iniziato a trasformare il deficit in dono prezioso e motore di vita, iniziando un lavoro di associazione sensoriale sempre meno personale e avviando percorsi di progettazione e ricerca di traduzione della Poesia in linguaggio visivo gestuale sperimentale su base LIS.L'incontro tra i due ha dato vita a questo percorso che ha reso possibile rendere la poesia accessibile alle persone sorde. Fin dalla sua nascita la Locanda del Giullare ha voluto con forza e determinazione provare ad essere nel territorio una sfida culturale, uno spazio che raccontasse che è possibile avere sguardi diversi sulle persone, un luogo in cui gli assunti teorici dell'inclusione sociale e lavorativa, dell'integrazione, del welfare culturale, della riappropriazione di spazi, della generatività di capitale sociale, ecc. fossero tangibili, concreti, reali.In questo percorso in cui arte, cibo, incontri, gusto, persone, cultura sono stati gli ingredienti del nostro RistorARTE, la prima edizione di Sapore DiVersi, un percorso che rientra nel progetto sostenuto dalla Regione Puglia "Diamoci alla P(i)azza Gioia!" (Avviso Pubblico Puglia Capitale Sociale 3.0) e si avvale dell'adesione del Comune di Trani e della sua Biblioteca Comunale "G. Bovio", è stata ulteriore occasione e opportunità per conoscere storie, avere altre visioni, riempire la nostra valigia di ulteriori sguardi sul mondo.E noi avremo il privilegio di vivere per una serata l'emozione di essere catapultati nel mondo della poesia, di quella Poesia che Davide Rondoni, che tra le altre cose è il fondatore del Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna e della rivista clanDestino, dice piano che non serve a "Niente"! I bambini e i mistici (e i poeti) sanno cosa è questo "niente" – quello dei pomeriggi dove non si fa nulla di importante ma si cresce, o che si sente dentro finché la mamma non ti abbraccia, quello che acceca per un istante la vista che ha visto tutto. Dante tace quando deve dire cosa ha veduto in fondo al suo viaggio nei regni della morte e della vita. Nientissimo "nada". Quel che si fa largo nelle emozioni fragili. Lo conoscono, a volte, anche coloro che chiamiamo "i pazzi". Il tutto visto di spalle.Stiamo parlando del punto della perfetta letizia, come diceva san Francesco? Dove non hai niente, niente, sei povero, niente a cui attaccarti, e potresti morire – se non la presenza che davvero ti allieta.A moderare l'incontro Stefania De Toma, amica della Locanda e narratrice di storie. A noi non resta che… aspettare voi alla Locanda del Giullare – Piaza Mazzini n. 8 Trani (BT), ricordandovi che all'incontro sarà abbinata la degustazione di prodotti della Locanda con un calice di vino, e che i nostri posti sono limitati per cui è necessario prenotarsi o inviare un whatsapp allo 0883587387!