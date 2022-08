Debora Ciliento e Fabrizio Ferrante: il Pd candida due tranesi alla Camera

Candidati Pd Puglia - Camera

Debora Ciliento e Fabrizio Ferrante: sono due gli esponenti tranesi del Pd ad essere stati indicati come candidati per le prossime elezioni politiche.Dopo la Direzione Nazionale del partito che si è conclusa nelle scorse ore a Roma, ed in attesa della "firma" che significherà l'ufficializzazione delle candidature, la consigliera regionale e il vicesindaco di Trani vengono indicati come candidati certi, mentre per il resto del nostro territorio sono in fase di chiusura gli elenchi anche per l'uninominale Camera nei collegio di Andria.In attesa che si completino gli elenchi questa la "formazione" del Partito Democratico:collegio P1: Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Gabriella Grieco;collegio p2: Marco Lacarra, Anna Maurodinoia, Paolo Lattanzio, Silvia Muolo;collegio p3: Ubaldo Pagano, Maria Grazia Cascarano, Massimo Moretti, Francesca Irpinia;collegio p4: Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano, Francesco Rogoli, Anna TomaUninominali:u01(Foggia) Valentina Lucianettiu02 (Cerignola) Raffaele Piemonteseu03 (Andria) Fabrizio Ferranteu05 (Bari) Laura Torsiu06 (Altamura) Nunzia Convertiniu08 (Taranto) Michele Nittiu09 (Lecce) Sebastiano LeoFrancesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani, Loredana CaponeUninominaleU4 Taranto-Brindisi Giampiero Mancarelli.