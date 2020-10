"Decaro style" anticovid anche per il sindaco Bottaro

Una cosa è certa: gli italiani - e sui pugliesi possiamo testimoniare - hanno bisogno di un capo che li amministri e li bacchetti in modo diretto, come farebbe un genitore coi figli. I risultati delle ultime elezioni amministrative post lockdown lo confermano, direttamente o indirettamente.Chi da questo riscontro è stato premiato ormai sente il carico di responsabilità di continuare sulla stessa strada, affrontando da vicino un virus che sta rientrando a passi decisi nelle nostre vite. E anche il nostro sindaco uscente e rientrante figura in questa categoria, seguendo anche un "Decaro style", gestualità compresa, che ha spopolato sul web di mezzo mondo per la foga e il paternalismo da "mazza e panella" che dalle parti nostre conosciamo bene. E in maglioncino blu e sneakers, Amedeo Bottaro ieri mattina ha approfittato della consegna gratuita delle mascherine al liceo scientifico per invitare i ragazzi a starsi vicino alla distanza giusta, ricordando che il Covid c'è e dando istruzioni precise per cautelarsi.Di fronte a un Boris Jhonson che ci accusa di non essere liberi come gli inglesi abbiamo la possibilità di dimostrarci liberi di usare buonsenso e di avere governanti che all'immunità di gregge hanno sempre invitato alla prudenza di comunità. Sarebbe bene dimostrarlo davvero , quel buon senso, evitando gli assembramenti che oggi il sindaco cercava di disperdere da un gruppo all'altro, augurandoci che il sindaco stesso continui a far di tutto per mettere le scuole nelle condizioni di massima sicurezza, ascoltando le criticità che vengono mosse da alcune di esse. E il Decaro style si rivelerebbe nuovamente una vera efficacia anticoronavirus.