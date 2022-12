Degrado della Villa Comunale: "Una priorità ridarle bellezza e dignità"

leri a Trani era in un tour nel centro storico una coppia proveniente niente meno che dall' Arizona. Ammirati, sì, dalla Cattedrale, dal Castello e soprattutto, in quanto ebrei, dalla Giudecca con le sue sinagoghe ; e quindi profondamente emozionati nel rivivere il percorso della comunità giudaica a Trani e nel museo Sinagoga di Sant'Anna, così ricco di testimonianze e documenti e avendo anche la possibilità di entrare e raccogliersi a Scolanova.Ma il vero stupore i due lo hanno avuto negli occhi entrando nella Villa comunale e da lì affacciandosi sul mare, ieri impetuoso e cupo, sempre affascinante nell'infrangersi contro il Muraglione: "We had never seen public gardens by the sea in Italy!", "Non avevamo mai visto in Italia dei giardini pubblici vicino al mare!."Già, perché quello che per noi è normale, abitudinario per chi viene da fuori appare davvero speciale.La trascuratezza nella Villa comunale, memoria visibile di tante nostre generazioni e non solo polmone verde della città, ha raggiunto proporzioni davvero inaccettabili. L'associazione Articolo 97 , che già il mese scorso aveva denunciato la situazione pericolosissima del crollo di una parte della balaustra affacciata sul mare, ha elencato una serie di priorità sulla propria pagina Facebook, corredata dalle relative fotografie, per sollecitare il recupero di un vero e proprio monumento della Città, ancora più prezioso poiché fruibile dai cittadini prima ancora che dai turisti.La Villa comunale ha una serie di potenzialità di utilizzo inaccessibili proprio per le condizioni in cui versa.Ridarle sicurezza e splendore non farà altro che restituire un'altra risorsa per la crescita della comunità e anche per la attrattiva turistica che questa restituzione porterebbe con sé.Riportiamo integralmente il post pubblicato dall'Associazione articolo 97, che persevera nell' individuare le nevralgie nella Città e contribuirne alla risoluzione.Non ci fermiamo mai e, affinché la Villa Comunale sia vivibile, ci siamo posti questi4 OBIETTIVI URGENTI:1) messa in sicurezza del cantiere2) verifica sicurezza balconate e ringhiere3) ripristino e messa in sicurezza panchine4) ripristino pavimentazione