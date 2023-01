Dehors, autorizzazioni in proroga fino al 30 giugno prossimo

Sono state prorogate fino al prossimo 30 giugno prossimo (con la Legge di Bilancio) le autorizzazioni concesse alle imprese di somministrazione alimenti e bevande per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico con dehors, in base a quanto previsto dal cosiddetto "Decreto Ristori" (DL 137/2020). Per questo motivo l'ufficio Suap del Comune comunica che tutte le autorizzazioni in essere sono prorogate fino alla fine del periodo emergenziale.Si richiede, pertanto, l'inoltro della dichiarazione di "Nulla Mutato" così come prevista dal regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 64 del 27 ottobre 2017.Per ciò che riguarda le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse, sarà necessario attenersi alla procedura indicata all'interno di ciascun regolamento comunale, non trovando più applicazione la procedura semplificata.