Delega all'Agricoltura affidata al consigliere Giuseppe Mastrototaro

In data di ieri il sindaco Bottaro ha conferito al consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro specifico incarico per attività di analisi delle criticità e delle specifiche esigenze del comparto agricolo, perché possa contribuire in sinergia con le associazioni di categoria, alla definizione di programmi di intervento e sostegno.La nomina è stata ritenuta necessaria, in relazione alla rilevanza che l'agricoltura riveste nel contesto economico e produttivo locale; pertanto è stata individuata una figura di riferimento che, in sinergia con le associazioni di categoria, possa analizzare le criticità e le specifiche esigenze, contribuendo alla definizione di programmi di intervento e sostegno per il comparto agricolo.Sì è ritenuto opportuno il coinvolgimentodiretto di un componente dell'Assise Consiliare, vista l'importanza del comparto in questione , così come è apparsa la scelta migliore che il componente in grado di assicurare allo scopo un proficuo contributo potesse essere il consigliere Giuseppe Mastrototaro, avente specifica competenza e conoscenza delle tematiche in argomento .