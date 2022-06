Delegazione del 3' Circolo 'D'Annunzio' ricevuta dal Presidente della Repubblica

Oggi, 2 giugno, in via dei Fori Imperiali a Roma, al termine della tradizionale rassegna militare, introdotta dalla rappresentanza dei Sindaci d'Italia e impreziosita dal passaggio in volo delle sempre emozionanti Frecce Tricolori, gli alunni Maria Francesca Lorusso e Nicolas Nathan Bavaro della classe 5^B con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in tribuna d'onore col Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e tutti gli autorevoli membri del Governo in carica.

Gli alunni hanno donato al Presidente della Repubblica il loro elaborato con cui hanno conseguito, sotto la sapiente guida dell'ins. Barbara Carpentieri, il 1^ posto assoluto per la sezione Scuola Primaria nel Concorso nazionale, promosso dal Ministero dell'Istruzione " Il Milite Ignoto : Patria e Memoria ".

Grande l'emozione dell'intera delegazione per il tributo che non solo il 3^ circolo G.D'Annunzio di Trani ma simbolicamente tutta la Scuola italiana ha ricevuto in occasione della Festa della Repubblica per lo straordinario impegno manifestato da dirigenti , insegnanti e personale Ata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.