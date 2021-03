Delle Donne nominato Commissario dell'Oncologico di Bari

Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt, si insedia oggi in qualità di Commissario straordinario dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari."L'Istituto oncologico rappresenta una eccellenza - dice Delle Donne - a livello regionale e non solo, per le professionalità che annovera al suo interno, per l'importanza degli interventi e delle cure proposte e per l'alto livello della ricerca che porta avanti. Esserne alla guida in qualità di commissario straordinario è per me un onore: continueremo a lavorare per dare la migliore assistenza possibile ai pazienti oncologici che in questo momento di estrema difficoltà hanno ancora più bisogno di attenzione"."Il mio ringraziamento va al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e alla giunta regionale per avermi conferito l'incarico di Commissario straordinario sia all'Oncologico che alla Asl Bt - continua Delle Donne - ringrazio per la fiducia riposta nel mio operato e garantisco il massimo impegno in un clima di collaborazione, scambio e confronto".