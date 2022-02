Deserta l'area adibita al drive-through: finita la corsa al tampone in auto?

Realizzata il 24 gennaio nell'area di parcheggio adiacente il Presidio territoriale assistenziale ex ospedale San Nicola Pellegrino, la struttura mobile per lo svolgimento di tamponi rapidi in modalità drive-through (fornita e montata dall'Aeronautica Militare che l'aveva messa a disposizione dell'Asl Bt) sembra ormai essere poco utilizzata. E' infatti in netto calo la "corsa al tampone", che a cavallo delle festività di fine anno in piena quarta ondata Covid, aveva fatto registrare file di auto ad occupare strade e carreggiate antistanti gli spazi allestiti dai laboratori privati.Per sopperire a quella problematica, a fine gennaio era stata adibito nel parcheggio dell'ex ospedale un servizio drive-through attivo tramite prenotazione dell'Asl, per sottoporsi al tampone senza scendere dalla propria auto: oggi, grazie al calo dei numeri della pandemia, le immagini mostrano come in diverse ore del giorno l'area sia pressocchè deserta.Con l'occupazione di quello spazio, che fungeva da parcheggio per i dipendenti del "S. Nicola pellegrino" e degli utenti del centro di riabilitazione, furono segnalati disagi per l'eliminazione di numerosi posti auto "costringendo così i pazienti ad ulteriori disagi fisici".