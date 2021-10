Di chi è il Monastero degli Agostiniani? L'immobile era oggetto di un contenzioso fra Asl e Comune

Di chi è il Monastero degli Agostiniani? Da anni quell'antica (e meravigliosa) struttura, oggetto di un vecchio contenzioso fra Comune e Asl, è chiusa ed in stato di abbandono, così come tutta la piazza antistante, piazza Gradenigo all'anagrafe, piazza Sant'Agostino per i più. Ma, tornando alla proprietà dell'immobile, in una nota di Maria Grazia Cinquepalmi viene esposta la domanda: "Perché il Monastero degli Agostiniani risulta di proprietà della Asl Bt? '"Spiega l'ex consigliere comunale che "con nota del 30 giugno scorso il dirigente dell'area lavori pubblici, in riscontro ad una richiesta della Soprintendenza del 9 giugno, riguardante l'accertamento della proprietà del Monastero degli Agostiniani, comunicava, dopo aver effettuato le ispezioni ipotecarie, l'avvenuta trascrizione della proprietà dell'immobile del Monastero in capo alla Asl Bat.Il 14 settembre scorso la Soprintendenza effettuava un sopralluogo con il Comune di Trani presso la Chiesa di Sant'Agostino e il Monastero degli Agostiniani in piazza Gradenigo per procedere alla verifica dello stato dei luoghi. (Determina dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 170 del 23/9/2021). Il contenzioso tra comune e Asl in merito alla proprietà della struttura sembrava ormai risolto da anni, oggi apprendiamo che il bene risulta di proprietà della Asl. Nel 2016 la Regione Puglia, la Asl e il comune di Trani siglavano un protocollo d'intesa che prevedeva il trasferimento dell'ex convento agostiniano alla Asl. Allo stato la situazione non è ben chiara. Cosa è accaduto in questi anni? Qualcuno di questa silente amministrazione reagirà, si preoccuperà di tutelare l'interesse pubblico o lasceranno che la Asl, indisturbata, diventi proprietaria del nostro Monastero degli Agostiniani?".