Di Leo: «Cerchiamo risposte per il degrado della città tra verde pubblico, sporcizia e delinquenza»

Non le manda a dire il consigliere di Leo e tra accuse e amarezza solleva la situazione di profonda difficoltà in cui versa la città , in un momento oltretutto in cui dovrebbe costituire un modello di accoglienza, pulizia, sicurezza, bellezza .Problemi molto gravi di sicurezza , ordine pubblico uniti a inefficienza di gestione del verde pubblico sempre più abbandonato a una sciatta e selvaggia diffusione con una situazione di sporcizia che rende ormai ovunque la città maleodorante e troppo spesso malsana: un elenco pesante e del quale vengono posti interrogativi precisi.«Il verde cittadino sta messo veramente male. Una nota associazione ambientalista nei giorni scorsi ha affermato pubblicamente che le opere di manutenzione programmate per Giardino Telesio serviranno più a distruggerlo che a conservarlo. Una affermazione gravissima.Ed ecco la risposta della amministrazione sinistra e ambientalista sui giornali. Cari concittadini dovremmo esultare perché al carrubo di via Duchessa d'Andria è uscito un piccolo tenero germoglio, dopo una (udite, udite) una potatura fatta a gennaio, peraltro a seguito delle pressioni del collega di centrodestra Centrone. In tutta sincerità non so se ridere o piangere. Il diffuso senso di sciatteria di una città maleodorante e sporca (vox populi vox dei), con un verde pubblico trattato in modo approssimativo, certamente non procura una buona immagine della città, a cui si aggiunge il profondo senso di insicurezza della collettività. Furti in ville e appartamenti, pestaggi in pieno centro, risse per accaparrarsi posti per ambulanti (rigorosamente abusivi), tentati furti in farmacie costituiscono ormai notizie giornaliere.Alcune associazioni di categoria (quelle non omologate al silenzio pro potere) imputano gli eventi ad un clima di eccessiva tolleranza, e indicano Trani come terra di nessuno. Il tema della sicurezza è molto caro alla nostra forza politica e per essa ci batteremo ad oltranza. Sorge quindi la domanda: che fine hanno fatto gli impegni assunti dal sindaco il 6/8/2020 quando ha firmato il protocollo (l'ennesimo...) in Prefettura Bat denominato patto per la sicurezza urbana? E ancora: cosa aspetta il sindaco a richiedere al Prefetto la convocazione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza?Mi sa che l'ultima volta il Comitato è stato convocato il 28/12/2018 a seguito di presunte minacce al sindaco. E poi? E le gente comune? Capisco che le minacce al sindaco debbano avere la precedenza, ma vista la pluralità di eventi delinquenziali (altro che minacce....) che ne dice lo stesso sindaco di far attivare (sarebbe ora....) il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza per studiare idonee e urgenti iniziative a favore della sicurezza dei normali cittadini?».